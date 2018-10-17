У вас все «дома»? Педагогов Снежинска отправили к психиатру

По требованию прокурора педагогов Снежинска (Челябинская область) отправят на обязательное освидетельствование у психиатра. Медики должны дать заключение, имеют ли они право работать с детьми.

Все педагогические работники обязаны проходить предварительные, периодические, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя не реже одного раза в пять лет в порядке. В том числе, кроме всех прочих медиков, они обязаны иметь на руках заключение психиатра о том, что они могут быть допущены к работе с детьми.

«Установлено, что 37 учреждений Снежинского городского округа, включая спортивные школы, ранее не организовывали прохождение обязательного психиатрического освидетельствования педагогических работников и тренеров», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокурор города направил в суд заявления с требованием, чтобы образовательные учреждения организовали прохождение обязательного психиатрического освидетельствования.

По результатам рассмотрения требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.