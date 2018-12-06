Убежище ЧЦЗ вновь признано лучшим защитным сооружением гражданской обороны Южного Урала

Победителем регионального смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны вновь стало убежище Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ», защитное сооружение завода признано лучшим в категории убежищ вместимостью от 600 человек. Второе место досталось защитному сооружению миасского Государственного ракетного центра имени Виктора Макеева, третье – убежищу Златоустовского машиностроительного завода. Характерно, что убежище ЧЦЗ оказалось лучше аналогичных защитных сооружений южноуральских оборонных предприятий.

Челябинский цинковый завод также удостоен диплома за второе место по итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области. По этому показателю завод уступил лишь Магнитогорскому металлургическому комбинату, уверенно опередив остальных соперников.