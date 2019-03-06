Участница войны из Челябинска отметила вековой юбилей. Ветеран из Снежинска - 90-летие

Жительница Калининского района Челябинска Анастасия Яковлева отметила вековой юбилей. Снежинец Борис Родионов – девяностолетие.

Участнице Великой Отечественной войны, появившейся на свет пятого марта в 1919 году в деревне Алексеевка Тюменской области, по случаю дня рождения вручили именное поздравление президента РФ, поздравительный адрес за подписью министра социальных отношений Челябинской области, поздравительную открытку от имени главы Челябинска и единовременное социальное пособие за счет городского бюджета.

Анастасия Михайловна родилась в многодетной семье, была младшей из семи детей. Во годы войны работала в авиационной части, выполняя задачи по подвеске бомб на самолеты.

В течение тридцати лет она трудилась на Южно-Уральской железной дороге в качестве проводника поездов, также работала в учреждениях общественного питания. Свою долгую трудовую деятельность завершила лишь в 70 лет.

Анастасия Яковлева награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, юбилейной медалью «65 лет освобождения республики Беларусь».

Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина посетила Анастасию Яковлеву накануне юбилейной даты.

«Вы внесли значительный вклад в дело укрепления нашей Родины. Я желаю Вам, Анастасия Михайловна, крепкого здоровья и долголетия на радость близким», - сказала министр.

В Снежинске поздравления с 90-летием принимал ветеран Великой Отечественной войны Борис Александрович Родионов, в военные годы занимавшийся заготовкой зерна и другими полевыми работами в колхозе Красный партизан.

В послевоенные годы он получил профессию оформителя, а в 1959 году поступил в Московский полиграфический институт. Борис Александрович принимал участие в оформлении книг известных российских писателей, в оформлении Олимпийских игр, проходивших в СССР в 1980 году.

За высокие достижения в области культуры и искусства был удостоен почетного звания «Заслуженный художник России», сообщает региональный минсоц.

Фото с сайта министерства социальных отношений Челябинской области