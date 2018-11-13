Ученые МГТУ разработают экзоскелеты для рабочих ПАО "ММК"

В рамках проекта, заключенного между R&D-центром МГТУ им. Г. И. Носова и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", специалисты МГТУ разработают экзоскелет для дверевого коксовых батарей с целью уменьшения нагрузки на спину, повышения безопасности работы и сохранения здоровья, сообщает управление информационной политики МГТУ им. Г.И. Носова.

Ведущие компании с мировым именем уже активно применяют экзоскелеты, но в России производством промышленных экзоскелетов пока не занимается никто. Сама идея их создания возникла в связи с прогнозами экспертов отрасли, согласно которым в ближайшие 10 лет кратно возрастет количество рабочих мест с применением экзоскелетов.

На данный момент завершился первый этап проекта: разработана концепция экзоскелета, специалисты провели математическое моделирование, которое позволило рассчитать нагрузки на все суставы дверевого.

"Мы провели видеосъемку работы дверевого, разложили все его движения и сделали математическую модель. Определили нагрузки на коленный, плечевой, тазобедренный, локтевой суставы. Провели анализ нагрузок и, как и предполагалось, наибольшая нагрузка приходится на поясничный отдел позвоночника. Остановились на экзоскелете с гибкой пластиной, который уменьшает нагрузку на 38%", - комментирует директор R&D-центра МГТУ им. Г. И. Носова Денис Якобчук.

Помимо уменьшения физических нагрузок, экзоскелет обладает такими преимуществами как защита от термического воздействия, уменьшение травматичности рабочего процесса, повышение безопасности труда. В условиях работы на ММК такая разработка будет востребована и в электросталеплавильных цехах, кислородно-конвертерном цехе, доменном цехе, в различных видах ремонтных операций, в строительно-монтажных работах.

Отчет по первому этапу разработки экзоскелета был озвучен на заседании экспертного совета "ММК-Индустрия 4.0", который возглавляет генеральный директор комбината Павел Шиляев. Первые результаты проекта получили одобрение, в связи с чем работа продолжается. Ученым предстоит сделать 3D-моделирование экзоскелета, разработать техническую документацию, прототип, провести тестирование технических решений. Непосредственно выпуск продукта планируется к середине следующего года.