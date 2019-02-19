УФАС проверит законность проведения аукциона на отлов животных в Златоусте

Челябинское УФАС России проверит законность проведения аукциона на отлов безнадзорных животных в Златоусте.

Внеплановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе при проведении данного аукциона (его начальная цена составляет 298 тысяч рублей) назначена на 21 февраля.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления ФАС России по Челябинской области Наталья Мартынюк, с жалобой на действия заказчика (управление ЖКХ Златоуста) в антимонопольную службу региона обратилась общественная зоозащитная организация «Подари жизнь».

«Однако поскольку поданная организацией жалоба направлена без квалифицированной электронной подписи и с нарушением сроков обжалования положений документации об аукционе, она была возвращена.

В связи с этим челябинским УФАС России назначена внеплановая проверка», - отметила Наталья Мартынюк.

В наступившем году Златоуст стал вторым после областного центра муниципалитетом на Южном Урале, где антимонопольная служба решила проверить законность проведения аукциона на отлов хвостатых беспризорников.

Так, в январе УФАС рассмотрело жалобу гражданина, указавшего, что аукцион по отлову и содержанию безнадзорных четвероногих в Челябинске в 2019-м году был проведен с нарушениями. Антимонопольная служба, проведя проверку на основании поступившего обращения, постановила: протокол состоявшегося аукциона по отлову животных необходимо отменить. Челябинское управление экологии и природопользования УФАС обязало внести изменения в документацию об аукционе и в техническое задание, а также продлить срок приема заявок участников. После того, как замечания были устранены, состоялся новый аукцион, его выиграла организация ООО «Продлидер» (в первых торгах победило ООО «Ремком»).