Улицу Цвиллинга в Челябинске продлят до реки Миасс

Улица Цвиллинга в Челябинске будет продлена от пересечения с улицей Труда до реки Миасс, где появится комфортная набережная.

Проект обсуждался на публичных слушаниях в челябинском доме Архитектора.

В настоящее время на этом участке, находящемся в бессрочном пользовании министерства обороны РФ, за железными воротами расположился пустырь. Предлагается установить постоянный сервитут на этот участок (право ограниченного пользования чужим участком).

Инвесторы готовы вложиться в благоустройство участка и обустроить на этой территории пешеходную зону. И тогда южноуральцы и гости города смогут беспрепятственно проходить по этому участку к набережной реки Миасс.

Напомним, в апреле 2018 года компания «РВМ Капитал» подала частно-концессионную инициативу по обустройство набережной со стороны улицы Труда в комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска.

Компания на свой риск уже проводит подготовительные работы. Строительство планируется начать в будущем году.

В этом сезоне после подписания концессионного соглашения (если все пройдет удачно, «РВМ Капитал» возьмет территорию на 15 лет) будет проведена отсыпка, окончательно сформирована береговая линия и решен вопрос с незаконными парковками на этом месте.

В рамках концессионного соглашения компания намерена вложить 20-30 процентов собственных средств (порядка 200–300 миллионов рублей), остальное – заемные средства. Кроме того, инвестор рассчитывает и на поддержку областного бюджета.