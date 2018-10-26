Умер Николай Караченцов

Николай Караченцов скончался в Московской городской онкологической больнице. У актера отказали почки.

Смерть Николая Караченцова медики зафиксировали сегодня, 26 октября, в девять часов утра. Завтра бы актеру исполнилось 74 года.

Прощание пройдет в Ленкоме. Дата и время пока неизвестны.

Народный артист России Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в семье художника-графика Петра Караченцова и балетмейстера-постановщика Янины Брунак.

В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ. После этого Караченцова числе десяти лучших выпускников направили по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года: первыми фильмами с его участием стали «Штрихи к портрету В. И. Ленина», «…И снова май». Но активно сниматься в кино актёр начал только после триумфа «Тиля». У него также были небольшие роли в телевизионных лентах «12 стульев» и «Дом, который построил Свифт». Тем не менее уже в начале своей кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей — Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова «Старший сын». Эта роль принесла ему первую известность.

Популярности Караченцову прибавили роли в таких картинах, как «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Ярославна, королева Франции», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два — горе не беда!», «Криминальный квартет», «Светлая личность», «Дежа вю», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов» и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.

В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулём которого был Николай Караченцов, попал в аварию.

Караченцов пролежал 26 дней в коме. В начале июня его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Процесс выздоровления затянулся. Лишь в мае 2007 года актёр смог подняться на сцену.

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьёзное ДТП. Машина с актером, которую вела его жена, столкнулась с «Газелью» в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.

В сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом лёгком.