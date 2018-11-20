Умное освещение от «Интерсвязи»

Лидер телекоммуникационного рынка Урала – компания «Интерсвязь» - приступила к реализации нового инновационного проекта «Умному городу — умное освещение».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Мария Гришанкова, «Умный город» как якорный IT проект Челябинской

области расширяет свою географию. В закрытом муниципалитете Озёрска завершается внедрение инновационной системы организации уличного освещения, что позволит уже в ближайшей перспективе существенно сократить расходы городского бюджета. Проект «Умный город» компании «Интерсвязь» предусматривает больше десятка инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и сельского хозяйства. Они не только повышают эффективность и безопасность производства, но и выводят качество жизни людей на новый уровень. Одним из ключевых направлений проекта является модернизация инфраструктуры городских пространств. В том числе за счет внедрения инновационных разработок в сфере уличного освещения.

По словам директора Центра промышленного Интернета компании «Интерсвязь» Олега Плотникова, в настоящее время на финишную прямую выходит пилотный проект в Озёрске. По заказу местной администрации был подключён тестовый пул уличных светильников в центре города, на улице Карла Маркса. Теперь за включение и выключение светильников отвечает радиосеть стандарта LoRaWAN, передающая команды с платформы «Умного города».

Сейчас система срабатывает по так называемому скользящему расписанию, учитывая уменьшение продолжительности светового дня. Вторым этапом станет подключение системы к оборудованию учёта энергии, затраченной на освещение. Третьим этапом станет интеллектуальный анализ динамики потребления электроэнергии с целью контроля потерь и диагностики аварий освещения. Контроль в режиме реального времени позволит городу экономить существенные средства и повысит комфорт и безопасность жителей. На завершающем, четвёртом этапе, будет внедрена система так называемого градиентного освещения: то есть фонари будут разгораться ярче по мере наступления темноты. Озерский пилотный проект модернизации системы уличного освещение уже в ближайшее время при наличии соответствующего интереса властей и бизнес-сообщества может быть масштабирован на все города Челябинской области и Урала.