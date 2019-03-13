"Умные домофоны" компании "Интерсвязь" вышли за пределы Челябинской области

Лидер телекоммуникационного рынка Урала - челябинская компания "Интерсвязь" - приступает к установке интеллектуальных систем "Умный домофон" в Кургане.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" руководитель информационной службы компании "Интерсвязь" Юлия Митюгова, сразу несколько подъездов многоквартирных жилых домов Кургана теперь оснащены удобной, комфортной и безопасной IT-новинкой года от компании «Интерсвязь». Также монтаж аналогичной системы начался в Магнитогорске. Вскоре сервис станет доступен жителям Каслей и Каменск-Уральского.

Технология «Умных домофонов» сейчас одна из самых востребованных в мире и с каждым днем приобретает еще большую популярность среди пользователей. Чтобы установить систему в многоквартирном доме, достаточно провести собрание, большинству жильцов проголосовать за его установку и оповестить об этом свою управляющую компанию, либо интегратора системы — компанию "Интерсвязь".

По словам начальника центра технологий общественной безопасности компании "Интерсвязь" Сергея Соколова, в первую очередь новая система создана для удобного доступа в подъезд. Все оборудование "Умных домофонов" подключено к сети Интернет, поэтому звонки в дверь подъезда поступают прямо на смартфон абонента - хозяина квартиры. Таким образом, пользователь сервиса может видеть гостя, общаться с ним и при необходимости открывать ему дверь даже во время своего отсутствия дома. При этом звонить с домофона можно не только жителю дома или консьержу, но и на номер экстренной службы «112». Для этого необходимо нажать кнопку «SOS» на панели подъезда. Теперь даже оставшись без связи, любой человек может рассчитывать на своевременную помощь. Сейчас совместно с МЧС разрабатывается дополнительная функция "Умного домофона" — система экстренного оповещения жильцов квартир.

Новый инновационный продукт компании "Интерсвязь" создан в рамках концепции программы "Умный город", ставшей одной из приоритетных в развитии социальной и экономической сфер жизни региона. Интеллектуальная система отвечает всем стандартам комфортной и безопасной жизни города. "Умные домофоны" уже установлены в нескольких сотнях подъездов уральских городов и в ближайшее время сервис будет доступен большинству жителей во всех 16-ти городах присутствия компании "Интерсвязь".