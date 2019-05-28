«Умные остановки» от «Интерсвязи» помогут пассажирам общественного транспорта

Компания «Интерсвязь» - лидер телекоммуникационного рынка Урала - презентовала новый сервис «Умная остановка» на масштабной отраслевой выставке «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, показанная на форуме интерактивная стела является прототипом будущей «Умной остановки». Новинка оснащена информационным табло с расписанием и временем ожидания, интерактивной картой с возможностью поиска маршрута и пересадок на транспорте, бесплатным wi-fi, системой видеонаблюдения и видеоаналитики. Прототип интеллектуальной остановки общественного транспорта создан в рамках проекта «Умный город» специально к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в Челябинске в 2020 году. Ожидается, что уже до конца 2019 года на улицах столицы Южного Урала появятся новые остановочные комплексы, модернизированные цифровыми системами компании. Интерактивная карта, а также информационное табло с расписанием решат вопрос навигации, кнопка «SOS» — мгновенно свяжет с экстренными службами. Система «Умной остановки» будет поддерживать несколько иностранных языков — это поможет каждому гостю мегаполиса правильно сориентироваться и не заблудиться. Обученная при помощи нейросетей система видеонаблюдения, умеет также распознавать внештатные ситуации, выявлять нелегальный транспорт на маршруте и сообщать об этом в соответствующие органы.

По словам заместителя технического директора компании «Интерсвязь» Антона Воронина, первая тестовая интерактивная стела появится в Челябинске возле обычной остановки в центре города на проспекте Ленина уже на этой неделе. Это даст возможность в реальных условиях продолжить тренировку нейронной сети, а также отработать систему видеоаналитики». Концепцию «Умный город» компания «Интерсвязь» успешно реализует уже более трех лет. За это время интеллектуальные решения были успешно внедрены в десятках различных направлений. Среди партнёров оператора связи — крупнейшие ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, медицинские и образовательные учреждения.