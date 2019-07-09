«Умные парковки» теперь умеют охранять автомобилитерсвязь»

Сервис «Умные парковки» от крупнейшей IT-компании Южного Урала – «Интерсвязь» теперь умеет охранять припаркованные автомобили.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы

компании «Интерсвязь Юлия Митюгова, новая функция «Мониторинг» позволяет наблюдать за оставленным на парковке транспортным средством и в случае его угона или подозрительной активности вокруг машины, мгновенно сообщает об этом пользователю сервиса. Услуга проходит финальный этап тестирования на паркинге возле челябинского ТК «Каскад». В ближайшее время функцией дополнят все остальные доступные интеллектуальные парковки Челябинска, Копейска, Озёрска, Златоуста, Кургана и Каменска-Уральского.

Функция «Мониторинг» является частью сервиса «Умные парковки». Разработанная южноуральскими специалистами система работает, благодаря свёрточным нейронным сетям. Полученное с камеры видеонаблюдения изображение, позволяет строить карту свободных парковочных мест, а также ставить автомобиль на охрану. Для этого пользователю сервиса достаточно припарковать авто и включить режим мониторинга на своём смартфоне. Выбранное транспортное средство будет выделено зеленым квадратом. Водитель в режиме реального времени сможет следить за ним. В случае возникновения опасных ситуаций вблизи автомобиля система будет оперативно оповещать пользователя PUSH-уведомлением на экране мобильного телефона.

По словам руководителя проекта Александра Игнатьева, новая функция приучает водителей к правильной парковке, так как поставить на охрану движущийся или неправильно припаркованный автомобиль невозможно. Машины должны находиться лишь там, где им положено. Никакие газоны, дороги, бордюры, вторые и третьи ряды системой распознаваться не будут. Сделано это для того, чтобы водители не парковались в не предназначенных для этого местах и не мешали пешеходам и другим участникам движения.

Помимо «Мониторинга» пользователям «Умных парковок» доступен ряд других полезных функций. Сервис отображает парковочные места для инвалидов, а также помогает найти свободную парковку, благодаря голосовому помощнику Алиса. Сейчас бесплатным сервисом «Умные парковки» пользуются более трехсот тысяч жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей. В системе доступны тридцать пять парковок на четыре с половиной тысячи парковочных мест. В планах компании «Интерсвязь» расширить географию сервиса и на другие города своего присутствия.