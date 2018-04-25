УМВД России по городу Челябинску приглашает на службу

Управление МВД России по городу Челябинску объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел.

Если вам меньше 35-ти лет, вы способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, то добро пожаловать на собеседование.

Городскому управлению МВД нужны специалисты на должности младшего и среднего начальствующего состава: участковые уполномоченные полиции (требуется образование не ниже среднего профессионального); инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД (требуется образование не ниже среднего профессионального), полицейские патрульно-постовой службы (требуется образование не ниже среднего общего), дознаватели и следователи (требуется высшее юридическое образование).

Обязательное требование – отсутствие судимостей и наличие гражданства Российской Федерации. Гражданин, претендующий на вакантную должность в органах внутренних дел, не должен иметь и иных ограничений, предусмотренных статьями 14 и 17 федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собеседование с гражданами, претендующими на замещение вышеназванных должностей, проводит руководство отдела по работе с личным составом управления МВД России по городу Челябинску (ежедневно, с девяти утра до шести вечера, по адресу: улица Васенко, 65-А, кабинет №205).

Телефоны: 267-77-91, 267-79-27, 267-78-22, 267-77-92, 267-77-36, 267-78-09, 267-79-40, 267-79-60, 772-02-68 (ППСП), 728-61-02 (ГИБДД), 267-78-85 (следственное управление).

Социальные гарантии сотрудникам ОВД РФ предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года №247-ФЗ.