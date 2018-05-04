Ураганный ветер бушует в Челябинске

Ураганный ветер, который бушует в Челябинске, крушит все вокруг: он срывает рекламные растяжки и рушит щиты и железобетонные конструкции.

О последствиях разгула стихии сегодня, 4 мая, сообщают челябинцы в социальных сетях. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Так, на улице Героев Танкограда ветер с корнем вырвал рекламный щит вместе с бетонной конструкцией. Он рухнул на проезжую часть.

На территории базы, которая расположена на улице Линейной, на припаркованный автомобиль упала металлоконструкция.

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до вечера воскресенья.

На территории региона ожидается усиление ветра до 16-21 метров в секунду, с отдельными порывами до 23-28 метров в секунду.

В Челябинске ожидаются порывы ветра до 21-26 метров в секунду.

«Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций», - сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Находясь на улице, рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

А также советуют избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.