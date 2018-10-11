«Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на громкую премьеру в оперном театре и на концерт группы «Градусы»

Агентство «Урал-пресс-информ» вновь проводит розыгрыш билетов на премьеру оперы «Паяцы» в Челябинском театре оперы и балета и на концерт поп-рок-группы «Градусы».

Конкурс проводит в группе Вконтакте. Выиграть билет на оперу можно здесь, а на «Градусы» – здесь. Для участия нужно сделать репост записи себе на страницу, стать участником группы «Урал-пресс-информ» Вконтакте и ждать результатов розыгрыша.

В челябинском театре оперы и балета зрители увидят известную оперу Руджеро Леонкавалло в постановке режиссёра из Ростовского государственного музыкального театра Павла Сорокина.

«Паяцы» – это икона лирики со сложными и многогранными характерами, итальянскими страстями, любовными интригами и неожиданной развязкой. Особая роль отводится музыке – она не только поражает своей красотой, но и передаёт эмоциональное состояние героев. Кульминацией оперы является ария Канио, которая считается одной из самых известных мелодий в мире.

По мнению критиков, в произведении итальянского композитора есть «оригинальная идея, эмоциональная открытость музыки и яркая театральность».

«Мы снимаем кино: по действию это довольно традиционный спектакль, однако в нём используется «киношный» приём флешбэка. Сначала зрители видят конец, а потом узнают, что привело к такому итогу. Можно сказать, «Паяцы» - это опера в детективном жанре», - рассказал режиссёр-постановщик Павел Сорокин. На днях состоялась генеральная репетиция премьерного спектакля.

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