«УРАЛКУЗ» устроил спортивные проводы зимы

На заводе «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») прошел спортивный праздник, в котором приняли участие 120 работников предприятия. По традиции праздник приурочен ко дню основания завода. В этом году предприятию исполнилось 77 лет.

Семейными соревнованиями металлурги также закрыли зимний сезон спартакиады. Состязания прошли на лыжной базе Чебаркуля в окружении вековых сосен. 8 цехов завода выступили в шести дисциплинах. Праздник начался с женской эстафеты в свободном стиле. На дистанции 6 км победу одержала команда ремонтно-механического цеха, второе место у управления технического контроля. Среди мужчин первыми 12-километровую дистанцию преодолели представители ремонтно-механического цеха. На протяжении многих лет они занимают лидирующие позиции в лыжной эстафете. Вторыми к финишу пришли работники кузнечно-прессового цеха. Всего в эстафете приняли участие 9 команд.

Не менее зрелищно прошла конкурсная часть праздника. За победу в перетягивании каната боролись 4 команды по пять человек. Накал эмоций пришелся на финал конкурса. Болельщики окружили участников в кольцо и по очереди выкрикивали название цехов в такт перетягивания каната. В итоге победу одержали богатыри кузнечно-прессового цеха. В личном зачете по силовому экстриму не было равных Алексею Храбрых – представителю механообрабатывающего цеха. Участники на скорость перекантовывали покрышку от грузового автомобиля «Краз» весом 250 кг. В женском конкурсе «Метание валенка» дальше всех забросила свой трофей Алена Заева. В семейной эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья» уже не первый год победу одерживает семья Гапченко, выступающая за ремонтно-механический цех. Победителям вручили грамоты, медали и кубки в командных видах. Организатором праздника выступил профсоюзный комитет.

«Спортивный праздник на «Уральской кузнице» проводится с 2003 года. Это стало на предприятии доброй традицией. Совместные мероприятия формируют командный дух металлургов и усиливают чувство сплочённости коллектива», – подчеркнул управляющий директор «Уралкуз» Виктор Маценко.