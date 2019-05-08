«Уральская кузница» поздравила ветеранов с праздником

Накануне Дня Победы на заводе «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В этом году традиционное поздравление с Днем Победы от бывших коллег приняли 23 участника Великой Отечественной войны – труженики тыла и узники концлагерей. Ежегодное мероприятие состоялось на базе отдыха «Металлург» на озере Кисегач.

Ветеранов поздравил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко. В своей речи он выразил благодарность и признательность участникам Великой Отечественной войны.

Торжественный прием для бывших фронтовиков организовал Совет ветеранов при поддержке руководства завода. На церемонии ветеранам вручили поздравительные открытки, цветы и подарки. В честь Великой победы прошел праздничный концерт со знакомым репертуаром песен военных лет. Всем ветеранам Великой Отечественной войны оказана материальная помощь.

Создание металлургического завода в Чебаркуле связано с Великой Отечественной войной. В далеком 1942 году строительство стало настоящим подвигом – предприятие возвели всего за 75 дней. За ударный и добросовестный труд в военные годы более трех тысяч заводчан были награждены медалью «За доблестный труд», более 60 металлургов отмечены почетными орденами.