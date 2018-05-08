«Уральская кузница» поздравляет ветеранов

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») празднует День Победы. Металлурги поздравляют своих ветеранов — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Металлургический завод в Чебаркуле, построенный всего за 75 дней, пущен в работу в марте 1942 года. В рекордно короткие сроки на предприятии наладили выпуск штамповок для авиадвигателей всех самолетов-штурмовиков того времени. За ударный труд в годы Великой Отечественной войны более трех тысяч заводчан были награждены медалями «За доблестный труд», а более 60 металлургов получили ордена.

По традиции руководство «Уральской кузницы» приглашает своих ветеранов на торжественный прием в честь Дня Победы. Тем, кто не сможет посетить праздничное мероприятие, цветы, подарки и материальную помощь бывшие коллеги доставят домой. В этом году поздравления принимают 56 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей.

В День Победы у памятной стелы на территории предприятия пройдет торжественный митинг. Кроме того, 9 мая заводские ветераны смогут посетить все праздничные мероприятия городского уровня, для этого завод организует специальный транспорт.

«День Победы — особый день для каждого работника нашего предприятия. В тяжелые годы Великой Отечественной войны именно благодаря самоотверженному труду первостроителей наш завод был построен и запущен в работу в немыслимо короткие сроки. Без преувеличения скажу, что каждая трудовая смена была настоящим подвигом. И каждая произведенная здесь штамповка приближала долгожданную Победу над фашизмом», - отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.