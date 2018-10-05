Уральский социально-экономический институт продляет сроки приема на обучение

Уральский социально-экономический институт радует абитуриентов сроками приема на заочную форму обучения в вуз и колледж: осенний набор продлится до ноября. При этом стоимость обучения остается одной из самых доступных по городу.

«Обрести или сменить профессию, продвинуться к лучшей должности или зарплате, получить диплом через много лет после школы: мотивы поступающих совершенно разные» – говорит начальник отдела довузовской подготовки УрСЭИ Ирина Рогозина. – УрСЭИ интересен для абитуриента любого возраста и статуса: доступные цены на обучение и гибкая системы оплаты, гарантия московского диплома государственного образца и общежитие позволяют нам обеспечивать максимально комфортные учебные условия для абитуриентов из Челябинской области и других областей». УрСЭИ имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и уже 43 года выпускает специалистов в сфере экономики, менеджмента, управления и информационных технологий».

До 2 ноября продолжается прием на заочное обучение в Экономический колледж УрСЭИ, до 15 и до 25 октября – в вуз, на основании вступительных испытаний или по результатам ЕГЭ соответственно.

Приемная комиссия готова проконсультировать и ответить на все вопросы по телефону: 8(351) 260-61-51. Познакомиться с институтом лично можно в Дни открытых дверей: 14 октября, 11 ноября и 9 декабря в 12.00.