Уральскую ВСМ Челябинск - Екатеринбург построят до 2024 года

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск – Екатеринбург будет построена до 2024 года.

«Мы планируем в 2019-2020 годах выполнить проектирование и в 2021-2024 годах построить магистраль», – прокомментировал заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Как уже сообщало агентство, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве Уральской ВСМ. Премьер-министр особо подчеркнул, что «это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с этим событием. «Я поздравляю всех жителей Челябинской области с этим эпохальным для региона событием и настраиваю всех на большую созидательную работу», - отметил Борис Дубровский.

По словам главы региона, проект Уральской ВСМ даст выход Челябинской области к железнодорожному сверхкоридору «Евразия», который станет крупнейшим транснациональным логистическим проектом на евразийском континенте. Челябинск уже в среднесрочной перспективе станет равноправным участником и неделимой частью полицентричной агломерации с населением более 4 миллионов человек – одной из крупнейших в России. «Абсолютно новые возможности получит бизнес Челябинской области, прежде всего региональные производители рельсов, строительной техники, меди, элементов путевой инфраструктуры. Это занятость для многих тысяч южноуральцев, серьезные отчисления в бюджет, плюс развитие инфраструктуры тех населенных пунктов, через которые пройдет магистраль», - подчеркнул Борис Дубровский.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, вВысокоскоростная магистраль позволит объединить Челябинск и Екатеринбург в единое социально-экономическое пространство. Проект концессионного соглашения предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, а высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч.