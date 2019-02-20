Уровень ОРВИ и гриппа снижается, но вирусы циркулируют

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области продолжает снижаться. Но ситуация пока оценивается как эпидемическая. В регионе сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном управлении Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано 36 тысяч 820 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня предшествующей недели на 13%. Снижение отмечено по всем возрастным группам, максимальное среди детей 7-14 лет – на 18%. При этом эпидпорог пока остается превышен на 15%. В 6 муниципальных образованиях области заболеваемость ОРВИ и гриппом растет.

В Челябинске за неделю заболело более 15,8 тысячи жителей, что ниже уровня прошлой недели на 4,3%. Эпидемические пороги превышены на 5%.

На сегодняшний день полностью приостановлен учебный процесс в 23 школах, в том числе полностью во всех школах Карталинского района, а также частично в 161 классе в 64 школах, в одной группе детского сада, в двух колледжах, в 11 группах техникума.