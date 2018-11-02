Ушедший в отставку министр – о причинах, о губернаторе и дальнейших планах

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко покидает свой пост сразу после длинных выходных.

«Сегодня моя крайняя рабочая пятница в статусе регионального министра. С 7 ноября 2018 года я вновь просто пенсионер», - написал министр на своей странице.

Напомним, сегодня он получил уведомление о сокращении с 1 января 2018 года, но не стал дожидаться нового года и воспользовался предоставленным ему законом правом сократиться раньше.

На своей странице в Facebook Евгений Савченко объяснил причины его отставки и рассказал о дальнейших планах. На пресс-конференции с журналистами губернатор Борис Дубровский пояснял, что принимает решение об увольнении чиновника в зависимости от его эффективности. «А значит мой труд был неэффективен в глазах первого лица региона. Потребовались организационные преобразования», - сделал свои выводы по поводу проведенной оптимизации Евгений Савченко.

Отправленный в отставку министр отмечает, что не держит ни на кого обиды (это, по его мнению, пустая трата времени), но «всегда готов принять извинения» (видимо, есть кому это сделать).

Евгений Савченко сожалеет, что не успел устранить серьезные дефекты, допущенные при обустройстве систем оповещения населения в регионе, не переломил ситуацию с обновлением крайне изношенной пожарной техники противопожарной службы министерства и не повысил социальную защищенность областных спасателей (хотя и была воля губернатора исправить ситуацию).

Савченко поблагодарил главу региона за предоставленную два года назад (после ликвидации регионального управления Госнаркоконтроля, которым он руководил) «возможность узнать много нового и принять активное участие в значимых для безопасности людей проектах» и, напоследок, дал свою характеристику губернатору Борису Дубровскому: «Он человек, которому присуще всё человеческое».

Евгений Савченко добавил, что считает себя сильным руководителем и потому многое в действиях главы региона его, «мягко говоря, удивляло». «Важно, - он умеет брать и нести ответственность, часто излишне доверяя понятным ему людям», - отмечает сильные качества главы региона теперь уже бывший его подчиненный.

Евгений Савченко рассказал и о своих планах на будущее: «Учитывая, что у меня нет аффилированного и вообще никакого бизнеса, родственников в КХЛ и тем более в НХЛ, но есть дети, ипотека - планирую жить и работать. Где работать, покажет время...». Он также добавил, что не собирается покидать пределы региона (хотя в сети уже появлялась информация, что у него есть предложения по работе из других субъектов страны). «Родину любить опасно, но Родину надо любить!», - считает Евгений Савченко.