Усилены меры по тушению пожара на свалке в поселке Роза

На свалке в поселке Роза еще остались очаги возгорания. Меры по тушению пожара усилены.

Экопатруль «Антисмога» выехал с очередной проверкой на территорию горящей свалки в посёлке Роза. Экозащитники произвели повторные замеры вредных выбросов в атмосферу на территории свалки, исследовали мусорный курган при помощи тепловизора. Превышения вредных веществ по ПДК не обнаружено, однако тепловизор показал наличие нескольких действующих очагов возгорания на глубине более десяти метров.

«По итогам проверки было выявлено, что после посещения данного объекта врио губернатора Алексея Текслера, меры по тушению пожара усилены, работы ведутся более оперативно, - - на данный момент на территории работают два бульдозера, однако конечная цель пока не достигнута, поэтому мы будем продолжать следить за ходом работ», - сообщил руководитель организации «АнтиСмог» Михаил Махов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 22 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер осмотрел свалку в Розинском городском поселении, которая уже три месяца отравляет жизнь жителей. Она была официально закрыта первого января 2019 года. Но происходящие на ней пожары вынуждают розинцев жить под клубами зловонного дыма, задыхаясь от запаха горящей пластмассы.

Врио губернатора настоятельно рекомендовал Наталье Лощининой принять меры по ускорению процесса тушения свалки.