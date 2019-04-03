Уже завтра южноуральцы смогут приложиться к мощам Спиридона Тримифунтского

Православный Челябинск ждет очень почитаемую святыню – мощи Спиридона Тримифунтского прибудут в столицу Южного Урала уже завтра, четвертого апреля, в 13 часов 30 минут, в храм Александра Невского на Алом поле.

Святые мощи встретит духовенство во главе с митрополитом челябинским и миасским Григорием. В храме состоится молебен с акафистом. Затем южноуральцы начнут прикладываться к святыне. Мощи пробудут в Челябинске до 16 апреля.

В период пребывания мощей церковь будет открыта с 7 до 22 часов. Утром и вечером будут совершаться великопостные богослужения. Кроме того, священники различных приходов будут служить перед святыней молебны с акафистом -они будут начинаться в 11, 13, 15 и 20 часов.

Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, святитель Спиридон Тримифунтский жил в конце третьего - первой половине четвертого века на острове Кипр. Сведений о его жизни сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства отдавал на нужды ближних и странников, исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены был избран епископом города Тримифунта. Став церковным иерархом, святой Спиридон не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. В 325-м году он принимал участие в первом Вселенском Соборе.

Та частица мощей святого Спиридона, которую привезут в Челябинск, хранится в Москве, в Свято-Даниловом монастыре. Святыню уже привозили в Челябинск в 2015 и 2016 годах. Ныне она вновь посетит столицу Южного Урала. Находиться в Александро-Невском храме ковчег с частицей мощей будет по благословению патриарха Кирилла.