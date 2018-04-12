В 11 муниципалитетах Челябинской области все пешеходные переходы возле школ не соответствуют стандартам

Об этом сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко на аппаратном совещании у губернатора с главами муниципалитетов.

Около школ не подходят под нормативные требования все пешеходные переходы в Аше, Варне, Златоусте, Карабаше, Кизиле, Кунашаке, Кыштыме, Нагайбаке, Озерске, Южноуральске, Аргаяшском, Октябрьском и Уйском районах.

Нет ни одного «стандартного» пешеходного перехода в Аше, Варне, Златоусте, Карабаше, Кизиле, Кунашаке, Кыштыме, Нагайбаке, Озерске, Октябрьском, Уйском районах.

На начало года соответствовало всем нормативным требованиям 64,5% (624 из 968) пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций. Не в полной мере оборудованы 344 перехода.

В 2018 году на капремонт и содержание автодорог, включая расходы по обустройству пешеходных переходов в соответствии требованиями национальных стандартов, выделено 2 миллиарда 942 миллиона рублей, что на 12% выше уровня 2017 года (2 миллиарда 627 миллионов рублей). В том числе местные бюджеты предусмотрели на эти цели 192 миллиона рублей, областной бюджет - 2 миллиарда 750 миллионов рублей.

«Учитывая результативность прошлого года и наращивание целевых средств из областного бюджета, у нас есть реальная возможность привести все 344 недооборудованных пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных организаций, в нормативное состояние в полном объеме», - заявил Евгений Савченко.

Министр также отметил, что в 2017 году удалось привести в соответствие национальным стандартам 2 тысячи 206 или 40% всех (5 тысяч 489) пешеходных переходов области. Это позволило улучшить показатель безопасности на дорогах.«За неполные три месяца 2018 года число наездов на пешеходов сократилось на 10,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, число погибших пешеходов - на 27%, число раненных пешеходов- на 17%, в том числе - на 3,2% детей, - отчитался Савченко. - В целом тяжесть последствий в результате ДТП на пешеходных переходах уменьшилась почти на 11%, в Челябинске - на 33%».