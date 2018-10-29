В 2018 году в сети «Кванториумов» появятся еще две жемчужины: Челябинск и Магнитогорск

Современные детские технопарки «Кванториумы» будут открыты в Челябинской области до конца года.

Соответствующую задачу поставил перед социальным блоком правительства губернатор Борис Дубровский.

«Детские технопарки с каждым годом будут давать все больше возможностей детям заниматься техническим творчеством, - подчеркнул губернатор Борис Дубровский. - Молодые таланты смогут активно развиваться и участвовать в ведущих международных конкурсах». По словам главы региона, кванториумы позволят сделать большой шаг в развитии дополнительного образования.

Напомним, Челябинская область вошла в число пилотных регионов по созданию сети детских технопарков – одного из мероприятий «дорожной карты» по реализации национальной технологической инициативы в России. Область получила из федерального бюджета на эти цели более 67,6 миллиона рублей. Первые образованы на базе Южно-Уральского государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. В Магнитогорске проект реализован по модели мини-технопарка для моногородов.

Челябинский и магнитогорский «Кванториумы» будут отличаться необычным дизайном, яркими цветами и современным оборудованием. Направления, по которым дети занимаются в «Кванториуме», называются квантумами. В каждом «Кванториуме» свой набор квантумов.

Официальное открытие магнитогорского детского технопарка состоится в конце ноября. В настоящий момент в магнитогорском Кванториуме завершается ремонт помещений и устанавливается высокотехнологичное оборудование. «Кванториум» занимает целый этаж его площадь 918 квадратных метров. На приобретение оборудования «Кванториум» получает федеральное и региональное финансирование. С ремонтом помещений для технопарка помогало градообразующее предприятие – ПАО «ММК».

В магнитогорском Кванториуме сформировано 36 групп – по 9 групп в каждом из четырех направлений: IT-квантум (информационные технологии, электроника и цифровизация), VR-квантум (виртуальная и дополненная реальность, 3D-моделирование, работа с изображениями и видео), Робоквантум (мехатроника и робототехника) и Хайтек-цех (САD-проектирование, современные технологии материалообработки с применением 3D-печати, лазерной резки, станков с ЧПУ).

Будущие педагоги магнитогорского «Кванториума» прошли стажировку в Сколково. Кроме того, в начале июля летом они представили сеть детских технопарков на профильной смене для одаренных детей «Золотой запас Урала». «На данный момент мы работаем с педагогами над планами занятий, выстраиваем цепочки кейсов», – рассказал руководитель Кванториума в Магнитогорске Александр Васильев.

По его словам, Магнитогорский Кванториум вызвал огромный интерес у ребят. «Мы изначально получили свыше 700 заявок. Приняли около 500 ребят – школьников и учащихся колледжей, от 12 до 17 лет. Будущие воспитанники не только из Магнитогорска, но и близлежащих районов», - пояснил Александр Васильев.

В челябинском Кванториуме будет шесть направлений подготовки – робоквантум, авиаквантум, автоквантум, it-квантум, промышленный дизайн и Hi-Tech. Для каждого кванта предусмотрено отдельное помещение. Детский технопарк уже получил оборудование для IT-направления. Самые большие площади займут презентационный зал, коворкинг с лаундж-зоной, а также аэроквантум с высокими потолками в два этажа и местом для мастерских. Кроме того, продумано размещение шахматного зала, медиабиблиотеки, учебных и технических помещений.

Челябинский «Кванториум» разместится на нескольких площадках. Первые «кванты» откроются на подготовленных площадках – на базе регионального оператора - Дома юношеского технического творчества Челябинской области: на улицах Черкасской, 1А и Аношкина, 6. Еще один будет располагаться в здании по адресу: улица Орджоникидзе, 50.

Часть квантов откроется. А после ремонта новые помещения будут доступны в центре города на улице Орджоникидзе.

В настоящее время в челябинском Кванториуме продолжаются ремонтные работы, чтобы до конца 2018 года принять первых учеников в новом образовательном пространстве. Ранее заместитель генерального директора Фонда новых форм развития образования Антон Тимкин осмотрел помещения для будущего детского технопарка «Кванториум» в области. «Перед нами хорошие площади, дизайн кабинетов, продуманное зонирование. Надеемся, что в этом году среди «Кванториумов» появятся еще две жемчужины: Челябинск и Магнитогорск займут достойное место в рейтинге технопарков, который мы начали составлять», - отметил Тимкин.

Записаться в детский технопарк, а также получить подробную информацию можно на сайте дома юношеского технического творчества Челябинской области, который стал региональным оператором «Кванториумов» на Южном Урале.

Для справки.

«Кванториумы» – современные технопарки для детей в возрасте от 5 до 18 лет. До конца года в России будет открыто 85 «Кванториумов», они созданы в 35 регионах страны.

Фото с официальной страницы магнитогорского Кванториума и министерства образования и науки области