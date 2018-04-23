В 31 лицее во время учебной эвакуации два ученика не успели выйти из здания. «Потеряшек» пришлось искать в сильно задымленном здании.

Сегодня, 23 апреля, тишину учебного процесса в 31 лицее нарушил звуковой сигнал и речевое оповещение: «Пожарная тревога!».

За считанные минуты весь ученический состав лицея собрался на площадке перед зданием. Пожарная автоцистерна с проблесковыми маячками и звуковой сиреной влетела на территорию «альма-матер». Пока пожарные проводили боевое развертывание, начальник караула 1 пожарно-спасательной части Кирилл Вовченко успел уточнить у директора данные по эвакуированным: двое учеников старшего класса не успели выйти из здания.

«Включившись в аппараты «Омега», звено газодымозащитной службы вошло в задымленное здание. Надо отметить, что помещения действительно были задымлены: специальная дым-машина выполнила свою функцию на «отлично», уже с порога школы внутри было сложно ориентироваться из-за дымовой завесы», - сообщили в МЧС по региону.

«Потеряшек» нашли быстро. Облачив лицеистов в спасательные комплекты, пожарные вывели их на свежий воздух и передали в руки школьному медицинскому работнику.

Эвакуация прошла успешно. Администрация лицея планирует разобрать пошагово все нюансы и недочеты, чтобы эвакуационные мероприятия в этом учебном заведении проходили также успешно, как показывают свои знания их ученики на олимпиадах.