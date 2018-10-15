В Агаповском районе открылся новый молочный комплекс

В поселке Первомайский Агаповского района (Челябинская область) официально открылся восстановленный молочный комплекс на 360 коров. Фермер Айдархан Карсакбаев направил на реконструкцию помещения около 50 миллионов рублей, часть из которых — 20 миллионов — выделил Магнитогорский молочный завод под будущий расчёт поставками молока на переработку. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.

«Наша задача — купить ещё 160 голов и заполнить пустующие места на этой ферме. Мы уже вложили в эту отрасль около 45 миллионов рублей собственных средств, хорошим подспорьем стала господдержка, которую нам оказывает правительство Челябинской области. Я считаю, что благодаря субсидированию отрасли молочное животноводство в нашем регионе будет развиваться», — отметил фермер Айдархан Карсакбаев.

Как сообщил директор фермерского хозяйства Жайнар Карсакбаев, ферма уже работает и даёт продукцию. В обновлённом помещении установлены современный молокопровод, система навозоудаления, в молочном цехе — новейшие охладители молока.

За счёт запуска отремонтированного молочного комплекса фермерское хозяйство уже в будущем году сможет удвоить производство молока. Благодаря покупке двухсот коров дойное стадо увеличилось до 500 голов, а работа вновь введённой в строй фермы обеспечила прибавку надоя за 9 месяцев 2018 года в 442 тонны и позволила получить с начала года 2472 тонны молока.

«Это тот случай, когда государственная поддержка в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы позволила создать высокоорганизованное производство с поголовьем 500 молочных коров— Кроме этого, грант подкреплён субсидиями на производство молока, на увеличение поголовья коров, на другие направления сельхозпроизводства. В целом по области широкий ряд сельскохозяйственных производств субсидируется благодаря поддержке губернатора Бориса Александровича Дубровского. И мы видим, что инициатива руководителей на местах в сложном по природно-климатическим условиям Агаповском районе позволила получить отличный результат. Общими усилиями — на уровне государственной власти, на уровне перерабатывающих предприятий и непосредственно товаропроизводителей — мы постепенно преодолеваем проблему недостаточного обеспечения наших молокозаводов сырым молоком собственного производства»,— сказал на открытии фермы первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

В 2016 году южноуральские сельхозпредприятия начали давать прибавку в молоке — добавили 1200 тонн, в 2017 — уже 12 тысяч тонн, и получили всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 185 тысяч тонн молока, плюс 35 тысяч тонн закупили у населения потребительские кооперативы.