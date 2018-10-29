В большинстве районов области установился временный снежный покров. На дороги выведена 21 единица техники

В большинстве районов Челябинской области установился временный снежный покров. На очистку региональных дорог общего пользования от снега выведено 21 единица техники.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью на всей территории области прошли осадки в виде снега и мокрого снега – выпало от 2 до 11,2 миллиметров осадков. Ночью местами отмечалось налипание мокрого снега на провода диаметром до 8 миллиметров. Высота временного снежного покрова составляет 0,5-19 сантиметров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, минувшей ночью снег выпал в Верхне-Уфалейском, Нязепетровском, Златоустовском, Катав-Ивановском, Кусинском районах и Снежинске. В Ашинском районе ночью был снег, а утром дождь.

На региональных дорогах борьбу на уборку выведена 21 единица техники, в том числе 3 автомобиля «Урал-тройка», 15 комбинированных дорожных машин (КДМ), 2 трактора со снегоочистителем и 1 автогрейдер.

Проезд по всем региональным дорогам обеспечен. За минувшие сутки не зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, причиной которых инспекторы ГИБДД указали бы плохое состояние областных автодорог.