В Ботаническом саду ЧелГУ говорили о любви, снимали отпечатки пальцев и показывали, как обрабатывать данные

В понедельник, 8 июля, ЧелГУ вновь пригласил желающих на «Зеленый понедельник» - послушать лекции на темы криминалистики, любви и программирования.

«Зеленый понедельник» - это научно-образовательный проект Челябинского государственного университета. Студенты и профессора каждый понедельник, в 12 часов, собираются в Ботаническом саду возле первого корпуса и проводят лекции на самые разнообразные темы.

В Ботаническом саду организовываются несколько тематических площадок, где проходят лекции и мастер-классы. Гости могут выбрать интересующую конкретно их тему или ознакомиться со всеми площадками. К «Зеленому понедельнику» могут присоединиться все, начиная от абитуриентов, которые пришли подавать заявление на поступление, до обычных прохожих – каждый из них получит знания, сможет побеседовать с лектором и завести новые знакомства. В конце лекций традиционно проводится экскурсия по Ботаническому саду.

Такой формат является распространенным среди студентов, которые хотят послушать лекции в неформальной среде, на природе, в окружении своих друзей и других людей, заинтересованных в определенной теме. Есть возможность вести непринужденный диалог с лектором и в игровой форме узнать что-то новое.

Сегодня на «Зеленом понедельнике» главным стал разговор о любви. Доцент кафедры специальной клинической психологии Екатерина Абросимова рассказала о смысле любви, объяснила, как она зарождается и на какие виды ее можно подразделять. Эта лекция собрала наибольшее количество слушателей, как детей, так и взрослых. Студентка математического факультета Галина Султанова рассказала о специфике аналитики больших объемов данных или BigData Scienсе, и почему это особенно важно знать в наше время. А показательный мастер-класс по криминалистике провел преподаватель кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Александр Матюшков, он ввел слушателей в историю возникновения дактилоскопии и объяснил ее преимущества над генетической экспертизой.