В центре Челябинска формируется «Уральский характер»

В Челябинске сегодня, десятого июня, проходит второй день всероссийского фестиваля «Уральский характер» - мастера со всей страны вырезают в городском саду имени Пушкина скульптуры из дерева, которые здесь и останутся - в дар муниципальному учреждению культуры.

Скульптуры на заданную тему - «Сохраняя традиции», посвященную русскому фольклору, резчики по дереву создают из огромных бревен. В среду, 12-го июня, в главный (и последний) день «Уральского характера» гости фестиваля не только смогут понаблюдать за работой профессиональных скульпторов, но и сами попробуют себя в роли резчиков по дереву.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, в среду, когда вся страна будет отмечать День России, в городском саду имени Пушкина пройдут также ярмарка сувениров ручной работы, выставка декоративно-прикладного творчества и множество различных открытых мастерских.

Фестиваль «Уральский характер» - грантовый проект, который второй год подряд реализовывают жители Челябинска Денис Маханов и Валентина Городничева. В 2018-м году событие состоялось в Златоусте, на одной площадке с Бушуевским фестивалем, и имело большой успех.

В этом году организаторы «Уральского характера» получили свыше трех десятков заявок от команд из Челябинска, Москвы, Свердловской и Иркутской областей, Башкортостана, Карелии.