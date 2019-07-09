Присылайте свои новости

В Чебаркульском районе захоронили останки бойца Красно Армии, погибшего под Ленинградом
Общество
Сегодня, 14:01
Автор: 
Инна Шемаева

В Чебаркульском районе (Челябинская область) состоялось погребение останков бойца Красной армии Николая Чистова, которые были найдены седьмого июля 2019 года в Кировском районе Ленинградской области во время проведения «Вахты Памяти» поисковым отрядом «Доброволец-Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Церемония погребения красноармейца состоялась сегодня, 19 июля, на кладбище Сарафаново Чебаркульского района.

Николай Чистов был призван в ряды Красной армии Миасским районным военным комиссариатом 28 июня 1941 года из села Сарафаново. В октябре родные получили от него последнее письмо, а с декабря 1941 года он числился пропавшим без вести.

Установить личность погибшего бойца, студентам из поискового отряда помог смертный медальон, внутри которого сохранилась записка с именем бойца, также, было установлено имя его жены – Чистова Мария Ивановна. В настоящее время, в селе Сарафаново проживает их внучка. Об этом сообщает ОМВД «Чебаркульский».

Благодаря молодым людям из поискового отряда «Доброволец - Политех», один из девизов которых «Ищем и находим» - на одного безвестно погибшего воина стало меньше.

Напомним, 78 лет назад 10 июля 1941 началась оборона Ленинграда. Она стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В разное время, в ней участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения авиации дальнего действия и Войск ПВО страны, Краснознаменный Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также трудящиеся Ленинграда и области.

Фото: ОМВД «Чебаркульский»

Автор: 
Инна Шемаева
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