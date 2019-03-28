В ЧелГУ выбрали ректора

В Челябинском государственном университете сегодня, 28 марта, на конференции работников и обучающихся выбрали нового ректора. Победителем тайного голосования, в котором приняли участие 110 делегатов всех структурных подразделений вуза и студенчества, стал декан физического факультета ЧелГУ Сергей Таскаев.

Сергею Таскаеву было отдано большее количество голосов, чем действующему ректору Диане Циринг, которая возглавляет престижный вуз с мая 2014 года (58 против 51-го ). Срок ее полномочий заканчивается нынешним летом. Предвыборная кампания началась в январе 2019-го года.

В ближайшее время Сергею Таскаеву предстоит согласование в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Интересно, что в 2014-м году Сергей Таскаев входил в состав комиссии по выборам ректора Челябинского государственного университета, а спустя пять лет сам стал кандидатом на этот пост.

Как соообщает пресс-служба вуза, Сергей Валерьевич Таскаев родился в Челябинске в 1977 году в семье преподавателей. В 2000 году закончил магистратуру ЧелГУ, поступил в аспирантуру. С 2003 года работал старшим преподавателем кафедры физики конденсированного состояния, заместителем проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям, доцентом кафедры физики конденсированного состояния.

Сергей Таскаев является автором научных публикаций, исполнителем и руководителем грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы различных организаций и обладателем патентов на ряд изобретений.

Диана Циринг является выпускницей филфака ЧелГУ 1995-го года. В 2000-м с отличием окончила факультет иностранных языков ЧГПУ. В 2001-м защитила кандидатскую диссертацию. Является кандидатом психологических наук, автором 96 научных работ, в том числе монографии и двух учебных пособий по психологии беспомощности.

Диана Циринг - обладатель гранта президента Российской Федерации (2005-2006-й годы). Руководитель ряда проектов, поддержанных национальными научными фондами и федеральными целевыми программами.

За время ее работы в статусе ректора в Челябинском госуниверситете открыто 25 направлений подготовки, колледж, институт международного образования, факультет фундаментальной медицины и НИИ ядерной медицины, базовые кафедры крупных предприятий и инновационно-технологические центры, научные и учебно-научные лаборатории.

Контингент студентов увеличился до 21-й тысячи человек, в том числе четырех тысяч иностранных студентов из 30-ти стран мира. Кроме того, ЧелГУ получил статус ресурсного учебно-методического центрам инклюзивного образования для вузов Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

Предшественником Дианы Циринг был Андрей Шатин, которого путем тайного голосования выбирали на должность ректора дважды: в 2004-м и в 2009-м годах.