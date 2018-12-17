В Челябинск и Еманжелинск пришел орнитоз, опасный для людей

В двух населенных пунктах Южного Урала – Челябинске и Еманжелинске – установлены ограничительные мероприятия по орнитозу птиц. Инфекцию в прямом смысле на хвосте принесли. В Челябинске виновницами ее возникновения стали попугайчики. В Еманжелинске – голубь.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, диагноз был установлен в стенах челябинской межобластной ветеринарной лаборатории.

С десятого декабря в Еманжелинске (дом в переулке Калинина) и с 13-го декабря в Челябинске (зоомагазин по улице Воровского) в соответствии с условиями карантина введен запрет на вывод (продажу) и ввод (ввоз) птиц.

Ограничения будут действовать в течение 30-ти дней после последнего случая выявления больной или подозрительной птицы и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

В течение месяца всех пернатых, находящихся в контакте с больными и подозрительными по заболеванию сородичами, будут лечить антибиотиками. Специалисты также проведут тщательную очистку и дезинфекцию мест и помещений содержания птиц, предметов ухода за ними.

СПРАВКА

Орнитоз является опасным инфекционным заболеванием, которым болеют не только птицы, но и люди. Разносчики вируса – только больные птицы. При орнитозе происходит интоксикация организма, поражаются легкие. Болезнь может протекать с обострениями длительное время.

Возбудителем орнитоза у людей является вирус, который относится к хламидиям. Он долго сохраняется при низких температурах, способен существовать в высушенном состоянии.

Вирусом сначала заражаются птицы, которые распространяют его среди людей. Чаще всего заболеванием страдают домашние и комнатные животные, голуби, попугаи и дикие водоплавающие, у которых орнитоз протекает без какой-либо симптоматики, но при наступлении момента, когда ухудшаются условия их жизни (недостаток корма, несоблюдение температурного режима в помещении), болезнь приводит к ярко выраженным последствиям. Орнитоз у людей развивается при контакте с птицами. Переносчиком заболевания могут быть как дикие птицы, например голуби, так и домашние: куры, утки, попугаи, канарейки и другие.