В Челябинск прибудет российская «Вахта памяти»

В Челябинск прибудет автоколонна Росгвардии «Вахта памяти». Горожан приглашают почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В начале мая в стране проводится Всероссийская патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне - автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

«Главной целью данного масштабного мероприятия является сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Часть маршрута будет проходить по территории Уральского федерального округа: Екатеринбург – Челябинск – Курган – Тюмень – Екатеринбург», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

3 мая торжественная автоколонна прибывает в Челябинск в Сад Победы на улице Героев Танкограда.

В 16 часов к Стеле «Защитникам Отечества» участники патриотической акции, представители областной администрации и силовых ведомств, руководство управления Росгвардии по Челябинской области, ветераны и почетные гости возложат венки и цветы.

Здесь же состоится торжественный концерт, флешмоб с участием кадетов, а почетный караул Росгвардии произведет артиллерийский салют.