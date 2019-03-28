В Челябинск прибудут мощи святого Спиридона Тримифунтского

В Челябинск четвертого апреля прибудут мощи святого Спиридона Тримифунтского. Святыню доставят в Александро-Невский храм, где ее встретят представители духовенства во главе с митрополитом челябинским и миасским Григорием.

Мощи пробудут в столице Южного Урала до 16 апреля, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-издательском отделе челябинской епархии.

В период пребывания мощей церковь на Алом поле будет открыта с 7 до 22 часов. Утром и вечером будут совершаться великопостные богослужения. Кроме того, священники различных приходов будут служить перед святыней молебны с акафистом – эти молебны будут начинаться в 11, 13, 15 и 20 часов.

«Будем молиться святителю Спиридону о нашей жизни, о нашем граде Челябинском, чтобы он защитил наш город и весь наш край, Южный Урал, от невзгод и бедствий», - сказал митрополит Григорий.

Святителя Спиридона Тримифунтского почитают во всем христианском мире, в православной Греции он известен не меньше, чем святитель Николай Чудотворец. Жители острова Керкира, где хранятся мощи Спиридона, называют святого губернатором своего острова и часто дают его имя своим сыновьям.

За пределами Керкиры (другое название - Корфу) частиц мощей святителя Спиридона практически нет. Редчайшим исключением является частица, хранящаяся в московском Свято-Даниловом монастыре. Ее уже привозили в Челябинск в 2015 и 2016 годах.

Фото предоставлено челябинской епархией