В Челябинск приедет «Добропоезд» с Ириной Слуцкой

В Челябинске 20 апреля пройдет Всероссийский проект «Добропоезд-2019» во главе со знаменитой фигуристкой Ириной Слуцкой, направленный на улучшение условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения людей с особенностями физического и интеллектуального развития.

Акция проходит в рамках Всероссийского социального проекта «Мы есть!» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В этом году железнодорожный тур пройдет с 16 по 26 апреля по маршруту Москва — Тамбов — Пенза — Уфа — Челябинск — Омск — Тюмень — Пермь — Киров — Нижний Новгород — Москва. За 10 дней команда из специалистов, медиков, спортсменов, экспертов международного уровня, представителей организаций, общественных деятелей и энтузиастов в области инклюзивной среды – посетит региональные центры с целью реализации программ физической, психологической и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. В Челябинске «Добропоезд-2019» состоится 20 апреля. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

В рамках тура, нацеленного на обмен опытом в решении проблем безбарьерной среды, инклюзии и реализации социальных программ на федерально-региональном, межрегиональном и других уровнях, пройдут форумы с участием представителей власти, общественных организаций и сообществ людей с различными формами инвалидности.

Кроме того, в рамках проекта «Добропоезд» пройдет и Фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи Россия!». Каждый желающий сможет принять в нем участие. Традиционно в программе предусмотрен отдельный мастер-класс для людей с диабетом, на котором участники смогут проконсультироваться, задать вопросы специалистам, с чего стоит начать занятия северной ходьбой, как скорректировать нагрузку и интенсивность занятий при данном заболевании.