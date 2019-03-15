В Челябинск пришла «Крымская весна»
В Челябинск пришла «Крымская весна» - фестиваль по случаю пятой годовщины принятия республики Крым и города Севастополь в состав России стартовал в Публичной библиотеке вчера, 14 марта.
Сегодня, 15 марта, в храме знаний проходят литературные чтения «Литературный бомонд: песнь о Крыме». Писатели, артисты, журналисты, студенты и школьники знакомят читателей и гостей библиотеки с творчеством русских поэтов (Волошина, Ахматовой, Бродского, Бунина, Маршака, Маяковского, Евтушенко), читают прозу и стихи о Крыме и его знаковых местах. Также гостей знакомят с электронными ресурсами библиотеки и выставкой «Крым: долгое возвращение на Родину» (обзор литературы по истории, искусству и политике).
Завершится «Крымская весна» в понедельник, 18 марта, - именно в этот день в 2014 году было подписано важное для России соглашение в принятии Крыма в состав Российской Федерации.
Впервые южноуральцы поддержали жителей полуострова десятого марта 2014-го - в этот день в Челябинске прошел торжественный митинг-концерт под общим лозунгом «Россия и Крым - вместе навсегда!». С тех пор этот праздник стал традиционным.
«В этом году исполнилось пять лет, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Это событие стало поворотным в новейшей истории нашей страны, вновь позволило нам почувствовать себя единым целым, восстановило историческую справедливость, открыло новые возможности для сотрудничества. Для Челябинской области единство с Крымом и Севастополем дополнено долгосрочными соглашениями, побратимскими связями между нашими городами, добрым партнерством в экономике, культуре и туризме», - отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.