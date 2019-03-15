В Челябинск пришла «Крымская весна» - фестиваль по случаю пятой годовщины принятия республики Крым и города Севастополь в состав России стартовал в Публичной библиотеке вчера, 14 марта.

Сегодня, 15 марта, в храме знаний проходят литературные чтения «Литературный бомонд: песнь о Крыме». Писатели, артисты, журналисты, студенты и школьники знакомят читателей и гостей библиотеки с творчеством русских поэтов (Волошина, Ахматовой, Бродского, Бунина, Маршака, Маяковского, Евтушенко), читают прозу и стихи о Крыме и его знаковых местах. Также гостей знакомят с электронными ресурсами библиотеки и выставкой «Крым: долгое возвращение на Родину» (обзор литературы по истории, искусству и политике).

Завершится «Крымская весна» в понедельник, 18 марта, - именно в этот день в 2014 году было подписано важное для России соглашение в принятии Крыма в состав Российской Федерации.

Впервые южноуральцы поддержали жителей полуострова десятого марта 2014-го - в этот день в Челябинске прошел торжественный митинг-концерт под общим лозунгом «Россия и Крым - вместе навсегда!». С тех пор этот праздник стал традиционным.