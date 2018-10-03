В Челябинск привезут мощи святителя Луки

В Челябинск привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Святыня будет находиться в южноуральской столице с 11 по 14 октября.

Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.

Ковчег с частицей мощей верующие во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Никодимом встретят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в полдень четверга, 11 октября. Сразу после этого начнется молебен с акафистом угоднику Божию. Затем верующие смогут приложиться к святыне. Храм будет открыт до 21 часа.

В пятницу, 12 октября, ковчег с частицей святых мощей будет находиться в Металлургическом районе Челябинска, в храме святого великомученика Георгия Победоносца, с 9.00 до 12.30 и с 16.00 до 21.00. На следующий день, 13 октября, прихожане этого храма смогут приложиться к святыне в период с 7.00 до 10.00.

Последней церковью, в которой будут пребывать мощи святителя Луки, станет храм преподобного Сергия Радонежского на проспекте Победы. В субботу, 13 октября, здесь можно будет приложиться к мощам с 16.00 до 21.00, а в воскресенье, 14 октября, – с 6.30 до 12.30 и с 15.30 до 17.00.

Кроме того, святыня посетит горбольницу №6, областной онкоцентр и центр сердечно-сосудистой хирургии, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Обычно святыня хранится в Троицком женском монастыре города Симферополя. На Южный Урал частицу мощей доставит международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».

До прибытия в Челябинск к ковчегу со святыней уже успеют приложиться православные христиане Владивостока, Новосибирска, Омска. Из Челябинска святыня отправится в Самару, затем настанет очередь Ульяновска, Нижнего Новгорода, Владимира, Калуги, Смоленска, Брянска, Орла, Курска, Липецка, Тамбова, Архангельска, Калининграда. В конце ноября частицу мощей вернут в Симферополь. Святыня впервые покидает Троицкий монастырь на столь долгий срок.