В Челябинске активные общественники обсуждают насущные проблемы

Южно-Уральский гражданский форум стартовал сегодня, 13 ноября, в Челябинске. В мероприятии принимают участие общественные организации и эксперты в сфере деятельности социально ориентированных НКО.

В числе спикеров член СПЧ, председатель постоянной комиссии Совета по общественному контролю Иван Засурский, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований «Центр ГРАНИ» Светлана Маковецкая, член ОПРФ, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, Советник Директора Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив Влада Муравьева. В форуме также примут участие представители общественных палат и советов при органах исполнительной власти, общественные организации и активные граждане.

С приветственной речью к участникам форума обратился губернатор Борис Дубровский. Глава региона отметил важность гражданского форума для южногоуральского бизнес-сообщества и органов власти: «Такие встречи очень важны и позволяют улучшить взаимодействие некоммерческого сектора экономики, бизнеса, органов власти и местного самоуправления». Губернатор напомнил, что именно на базе Гражданского форума Челябинской области была создана региональная Общественная палата. В прошлом году в регионе возродили и обновили формат мероприятия.

«В целом за десятилетие число неправительственных организаций в Челябинской области увеличилось в два раза: сегодня около 4 тысяч общественных организаций объединяют более 700 тысяч активных южноуральцев», - рассказал Борис Дубровский отметив, что НКО работают в самых разных сферах – от благотворительности до оказания социальных услуг, в реализации спортивных и экологических проектов, поддержке ветеранов, детей, семейного предпринимательства. Они привлекают десятки миллионов рублей для реализации социально-значимых проектов.

В этом году 37 некоммерческих организаций Челябинской области получат президентские гранты на сумму более 59 миллионов рублей. В числе получателей возросло число НКО из малых городов и сельских районов. Социально ориентированные НКО области получили также гранты губернатора в размере 15 миллионов рублей, что позволит реализовать 47 проектов. На будущий год объем поддержки сохранится.

Губернатор отметил высокий уровень развития институтов общественной экспертизы и общественного контроля в Челябинской области. В регионе активно развивается система общественных советов при органах исполнительной власти, работают комитеты территориального общественного самоуправления (ТОС). В апреле 2018 года была создана Ассоциация ТОС Челябинской области. «Убежден, что это даст импульс дальнейшему развитию института общественного контроля и территориального самоуправления», - уверен глава региона.

Во всех территориях действуют общественные приемные губернатора. По итогам прошлого года в приемные поступило 4,5 тысячи обращений граждан, из которых больше трех тысяч полностью удовлетворено.

Борис Дубровский отметил, что сегодня состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и «Агентством социальной информации». «Это может и должно объединить наши усилия в развитии институтов гражданского общества Челябинской области», - подчеркнул губернатор.

По завершении приветственной речи глава региона вручил лучшим общественникам медали «За развитие гражданского общества».

В рамках форума также пройдут образовательные панели по различным тематическим направлениям: развитие добровольчества, общественный контроль, реализация национальных проектов, межсекторное взаимодействие, НКО и СМИ, социальное предпринимательство, развитие КТОСов, доступ СОНКО к бюджетным средствам.

В первой части работы секции «Общественный контроль как эффективный инструмент развития общества и государства» будут рассмотрены успешные региональные, муниципальные и федеральные (в том числе Совета при Президенте РФ) практики общественного контроля. Участники встречи обсудят эффективные механизмы и инструменты, актуальные проблемы при осуществлении общественного контроля, в том числе в части законодательного регулирования.

Вторая часть программы «Общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства» будет посвящена вопросам жилищного просвещения, общественного контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов, реализации федеральных и региональных программ по благоустройству.