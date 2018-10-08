В Челябинске бесплатно привили от гриппа около трех тысяч человек

В Челябинске в минувшие выходные дни, шестого-седьмого октября, бесплатные прививки от гриппа поставили около трех тысяч человек. Как отметила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова, профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!» имела успех у населения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», вакцинация проходила в торгово-развлекательных комплексах города. По словам Натальи Горловой, посещаемость ТРК составила от ста до пятисот человек.

«Вакцинация продолжается в поликлиниках по месту жительства», - добавила она.

В прошедшие выходные аналогичные акции состоялись еще в семи муниципалитетах региона: Миассе, Чебаркуле, Копейске, Южноуральске, Троицке, Сатке и Златоусте. Прививки ставили совершеннолетним южноуральцам, не имеющим противопоказаний.

В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинске и Челябинской области оценивается как неэпидемическая.