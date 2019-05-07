В Челябинске более тысячи домов останутся без горячей воды

Челябинск готовится к первому этапу опрессовок. Первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует 14 мая.

Горячая вода будет отключена по 28 мая в 1121 жилом доме, 68 детских садах, 66 учебных и 19 лечебных учреждениях во всех районах южноуральской столицы.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в мае будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными, сообщает пресс-служба городской администрации.