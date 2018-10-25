В Челябинске будут славить прекрасных сельских женщин

Челябинск примет первый в своей истории форум «Сельская женщина - хранительница самобытной культуры и языка своего народа», посвященный Всемирному дню сельской женщины. Мероприятие состоится завтра, 26 октября, в 9 часов 30 минут на площадке Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Мероприятие станет завершением серии фестивальных встреч сельских женщин, которые прошли в течение 2018 года в муниципалитетах региона: в Бредах, Кунашаке, Рощино, Туктубаево, Увелке и Октябрьском.

В форуме примут участие делегации из более чем 20 сельских районов Челябинской области - в столице Южного Урала соберется актив сельских отделений областного Союза женщин. Пройдут заседание областной ассоциации женщин (глав сельских поселений) под председательством члена Совета Федерации Ирины Гехт, выставка традиционных, самобытных изделий народного промысла, продукции партнеров - производителей сельхозпродукции. Будут организованы образовательные площадки, состоится торжественная церемония награждения женщин, развивающих жизнь на селе, а также мастер-классы и выступления национальных коллективов.

«На форуме будет представят все самое яркое, интересное и самобытное, что удалось найти на территории области в ходе фестиваля, - рассказала председатель правления Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова. - Идея фестиваля, которую мы взяли в самом начале, - показать особую ценность образа жизни сельских женщин, сохраняющих и передающих по наследству богатство своего народа, его язык и традиции. Фестиваль стал основой проекта Союза женщин Челябинской области «Сельская женщина - хранительница самобытной культуры и языка своего народа», поддержанного фондом президентских грантов».

Фото с сайта Союза сельских женщин Челябинской области