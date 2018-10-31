В Челябинске чествовали лучших аграриев области

Губернатор региона Борис Дубровский вручил благодарственные письма и денежные премии лучшим работникам агропрома. Премии составили от 10 до 200 тысяч рублей.

Сегодня, 31 октября, в Челябинске состоялся торжественный прием губернатора Бориса Дубровского, посвященный завершению сельскохозяйственного года. В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова собрались лучшие работники агропромышленного комплекса региона - комбайнеры, водители, фермеры, агрономы, животноводы и руководители.

В этом году аграрии собрали весомый урожай – один миллион 900 тысяч тонн зерна. В лидерах Троицкий, Варненский, Кизильский, Брединский, Чесменский и Октябрьский районы.

«Я вообще считаю, что благодаря вашему профессионализму и современным аграрным технологиям статус Южного Урала как «зоны рискованного земледелия» перестанет быть актуальным. Это уже видно по тепличным комплексам, которые почти наполовину заменили импорт свежих овощей. Еще немного, и область войдет в десятку ведущих регионов по «тепличному урожаю». Также область полностью обеспечена картофелем – за это спасибо труженикам-передовикам Сосновского, Аргаяшского и Красноармейского районов», - сказал Борис Дубровский.

Также губернатор области отметил, что у региона по-прежнему сильны позиции в производстве мяса птицы, яиц, свинины, хлебобулочных и макаронных изделий, круп и муки. Самой актуальной темой текущего года стали вопросы экспортных поставок – лет пятнадцать назад в это никто бы не поверил.

«Впредь продвижение южноуральской продукции на мировой рынок будет в числе наших приоритетов. Нам есть, что предложить. Интерес к южноуральской продукции достаточно большой. Мы берем не только количеством, но и качеством. На Всероссийской агровыставке в Москве южноуральцы завоевали 144 медали, 92 из которых – высшей пробы. Я поздравляю вас с этим большим успехом», - сказал губернатор.

За последние четыре года в области реализовано более 18 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 36 миллиардов рублей. Область производит больше трети всей сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе, «наступая на пятки» ведущим агропромышленным регионам.

«Область также вкладывает средства в господдержку сельхозпредприятий. В текущем году эта сумма превысила два рублей. Вместе с федеральными средствами – 4,4 миллиардов рублей. Более полумиллиарда рублей получили по грантам и субсидиям малые и средние хозяйства. Впервые за долгие годы удалось добиться положительной динамики в молочном производстве, И еще один значимый момент. Можно сказать немало добрых слов в адрес селян, но еще важнее сделать конкретные шаги, чтобы улучшить жизнь на селе. Сегодня мы очень плотно фокусируемся на программах благоустройства территорий, в том числе в рамках программы «Реальные дела» или «Комфортная городская среда». В сельских районах таким двигателем выступает программа устойчивого развития сельских территорий», - добавил Борис Дубровский.

Борис Дубровский вручил грамоты от министерства сельского хозяйства России ректору Южно-Уральского аграрного университета Виктору Литовченко, руководителю СПК «Черновской» Владимиру Александрову и министру областного минсельхоза Алексею Кобылину.

Также награды из рук губернатора получили победители областного конкурса. Награждение победителей прошло более чем по 30 номинациям. Были названы лучшие дояры и механизаторы, комбайнеры и водители, птицефабрики и подсобные хозяйства. С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Фото: Инна Шемаева