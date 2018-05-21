В Челябинске четырем перевозчикам сделано «последнее китайское предупреждение»

Управление транспорта Челябинска сделало «последнее китайское предупреждение» четырем перевозчикам, основная претензия к которым - несоблюдение интервала движения.

«Перевозчики, по отношению к которым у нас есть нарекания, работают только утром и в часы пик. А вечером и в другие более спокойные промежутки времени пассажиры не могут дождаться транспорта, - рассказал начальник городского управления транспорта Роман Болотов. - Одному перевозчику было направлено уже десять претензий, 11-го уведомления он, уверяю, не получит».

Пока Роман Болотов называть проштрафившихся маршрутчиков не стал, так как договоры с ними пока не расторгнуты. Но пообещал, что если перевозчики не исправятся до конца мая, если ситуация на их маршрутах не изменится в лучшую сторону, управление будет вынуждено с ними попрощаться и объявить новый конкурс.

«На прошлой неделе я собирал совет перевозчиков, чтобы обсудить интервал движения, результаты мониторинга. В основном на встречу приглашал тех, к кому есть нарекания. Мы обсуждали техническое состояние транспортных средств - теперь, когда у нас появилась лицензия на проведение техосмотров, мы будем осматривать пассажирский транспорт на конечных остановках. Если обнаружим, что состояние транспортного средства не соответствует требованиям техники безопасности, будем добиваться его снятия с маршрута», - пообещал Роман Болотов.