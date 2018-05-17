В Челябинске дама на иномарке пыталась сбить самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина

В Челябинске дама на иномарке пыталась сбить Эльбруса Нигматуллина. Автоледи удалось также оскорбить самого сильного человека России.

Эльбрус Нигматуллин о неприятном инциденте поделился на своей страничке в соцсети. Известный на всю планету стронгмен выложил также видеоролик общения с автоледи.

«Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда я стоял с сыном возле ларька сзади послышались несколько громких автомобильных сигнала. Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную и упирается мне в бедро и из окна женщина водитель кричит мне «Убирайся с пути, забирай своего ребёнка» и ещё несколько непереводимых ругательств в мой адрес», - написал Эльбрус.

Как выяснилось, силач с ребенком на руках помешал автоледи припарковаться.

В конце видео прозвучала фраза в адрес Эльбруса Нигматуллина: «Убирайся в свой кишлак, там разбирайся».

«Видимо, подумали, что я приезжий из Средней Азии. Друзья, будьте терпимей друг к другу», - написал Эльбрус.