В Челябинске детей научат строить дома для животных и собирать мотоциклы

Дом юношеского технического творчества Челябинской области открыл неделю бесплатных мастер-классов. Педагоги ждут всех желающих окунуться в увлекательный мир ежедневно, начиная с сегодняшнего дня, 16 октября, в новом филиале по улице Аношкина, 6 в Челябинске.

На занятиях можно будет познакомиться с программой курса и попробовать собрать своего первого робота, запрограммировать устройство и провести настоящий химический опыт. Так, на мастер-классе «Робостарт» для начинающих робототехников ребята увидят выставку роботов, узнают больше о конструкторах и соберут программируемый мотоцикл. На занятии «БэбиТехник» для малышей от трех лет дошкольники поработают с наборами LegoDuplo, LegoWedu и построят домики для животных.

Как отмечают в ДЮТТ региона, робототехники никак не смогут обойтись без знаний химии, которые помогут юным умам работать в актуальном направлении современности – наноинженерии. На мастер-классе школьникам в интересной форме расскажут о трех состояниях вещества и о расстоянии между молекулами. С расписанием и условиями проведения занятий можно познакомиться на сайте Дома юношеского технического творчества.