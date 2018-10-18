В Челябинске для горожан из «группы риска» открылся общественный центр «Точка опоры»

В четверг, 18 октября, в Челябинске открылся единственный в своем роде общественный низкопороговый центр "Точка опоры" для наркоманов, «ночных бабочек» и бывших осужденных. Точка реабилитации ВИЧ-инфицированных будет работать на базе благотворительного фонда «Источник надежды», которым руководит Алексей Тананин.

Главная и основная задача данного центра сводится к оказанию услуг по профилактике и помощи людям, столкнувшихся с ВИЧ-инфекцией и гепатитом, которые попадают в так называемую группу «ключевых групп населения» - наркоманы, секс-работницы, бывшие осужденные и люди с положительным статусом ВИЧ.

«Мы создаем безопасные, доверительные и максимально комфортные условия для наших участников, которые к нам приходят уже второй месяц, - рассказывает руководитель благотворительного фонда «Источник надежды» и координатор низкопорогового общественного центра «Точка опоры» Алексей Тананин. – Более 200 человек мы уже провели по экспресс-тестированию и консультированию. Также мы проводим выезды в спа-салоны по оказанию интимных услуг, реабилитационные центры наркоманов и квартиры, где изготавливается наркотики».

В центре «Точка опоры» сотрудники помогают людям оценить свое здоровье, сделать тест на ВИЧ, на гепатит и сделать это анонимно, бесплатно и быстро. По словам организатора работы центра, данные группы людей, как правило, находятся в тени, с ними никто не хочет связываться. Наркоманы и люди без определенного места жительства не всегда имеют документы, не могут стоять в очередях. Многие из них даже не знают, как взять талон к врачу. Они зависимы и больны.

С руководителем благотворительного фонда Алексеем Тананиным согласна специалист центра СПИД Наталья Кущева, которая подчеркивает, что потребность в таких центрах существовала всегда. Медицинские учреждения не способны предложить методы работы, которые необходимы «ключевым группам населения». Больницы и поликлиники не могут отвечать за всё. Методы работы с «группами риска» отличаются от методов работы с населением. Им необходимы профилактические и социальные услуги, которые не может дать медучреждение.

«К ключевым группам у нас относятся те категории граждан, которые наиболее рискуют в плане заражения ВИЧ-инфекцией – это и потребители наркотиков, и коммерческие сексработники, - комментирует заведующая отделом профилактики и социальной реабилитации Центра СПИД Челябинской области Наталья Кущева. – Сюда также относятся подростки, беременные женщины, беспризорные дети, мигранты, а также люди, у которых ВИЧ-инфицированный партнер. Особо уязвимая группа – это осужденные лица, содержащиеся в системных учреждениях ФСИН».

Кстати, эксперты прогнозируют в связи с открытием центра падение распространения ВИЧ, как минимум на 40%. Такие «Точки опоры» отлично зарекомендовали себя в ряде зарубежных стран, в частности, в Великобритании, Берлине, Грузии, где была эпидемия ВИЧ-инфекции. Открытие низкопороговых центров в районах и городах, где эпидемия особо развивалась, привело к резкому снижению уровня заражения ВИЧ.

Для того чтобы получить поддержку сотрудников общественного центра «Точка опоры», человеку нужно позвонить по телефону доверия 8-351-777-47-25, либо прийти в центр, который располагается по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 141 и озвучить свою проблему социальным работникам. Далее обратившемуся будет предложено пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и на гепатит С, а так же получить бесплатно профилактические материалы.