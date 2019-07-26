В Челябинске должен появиться государственный приют для бездомных животных

Министерство сельского хозяйства Челябинской области направило письмо руководителю региона Алексею Текслеру о необходимости включения в бюджет 2020 года расходов на строительство приютов и содержание в них животных.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля, благодаря опубликованному в соцсети ответу на обращение председателя регионального отделения «Альянс Защитников Животных – Челябинск» Людмилы Холодовой, которая с мая по июль провела несколько рабочих встреч с администрацией города Челябинска и правительством Челябинской области на тему строительства приюта в городе Челябинске.

Также в следующий четверг, 1 августа, запланирована командировка специалистов управления ветеринарии минсельхоза в Центр реабилитации животных «Юна» для изучения опыта создания и работы приютов.

Напомним, что с 1 января 2020 года в силу вступают статьи Федерального закона №498-ФЗ («Об ответственном обращении с животными»), регламентирующие требования к размещению отловленных животных без владельцев в приютах (в пунктах временного содержания размещать животных будет нельзя). К этому времени и должен быть решен вопрос финансирования строительства нового государственного приюта в Челябинске. Сейчас на территории города действуют только частные приюты, на которые любители животных тратят свои последние деньги.