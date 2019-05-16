В Челябинске дорога в аэропорт зазеленеет, а меридиан станет бесшумным

В Челябинске в рамках реализации программы по развитию улично-дорожной сети, рассчитанной на 2019-2020-й годы, автодорогу «Меридиан», шум и пыль от которой изрядно досаждает людям, полностью закроют шумозащитными экранами.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города по вопросам градостроительства Сергей Репринцев.

Кроме того, защитные экраны частично закроют Бродокалмакский и Новоградский тракты и улицу Братьев Кашириных.

В лучшую сторону в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые южноуральская столица примет в 2020-м году, изменится и один из основных гостевых маршрутов - дорога в аэропорт, по которой поедут все гости предстоящих событий международного уровня.

«Планируем выполнить ряд мероприятий по озеленению круговых движений, развязок, благоустроить эту часть улично-дорожной сети. По пути движения в аэропорт находится три дорожные развязки, все они в настоящее время на экспертизе. Работы будут выполняться в этом и 2020-м годах», - рассказал Сергей Репринцев.