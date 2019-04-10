В Челябинске дорожники ликвидируют аварийные ямы

В Челябинске дорожники ликвидируют самые опасные аварийные ямы.

В минувшие сутки работы велись на 17-ти объектах улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вчера, девятого апреля, ямочный ремонт производился на улице Артиллерийской (на участке от Ловина до проспекта Ленина), дороге за ТРК «Родник», улицах Каслинской, Механической, Куйбышева, Болейко, Кожзаводской, Мастеровой, Кирова, Доватора и на проспекте Ленина.

Кроме того, работы велись на конкретных точках. Так, особо опасные разрушения ликвидированы по следующим адресам: улица Свободы, 145; Свердловский проспекта, 28-Б; улица Доватора, 16; улица Худякова, 16; улица Дарвина, 13,15; улица Батумская. 14.

В настоящее время все усилия дорожников брошены на ремонт самых опасных аварийных объектов, которые могут стать причиной ДТП или нанести ущерб автомобилям. Основные работы по ремонту дорог, включая фрезерование, начнутся только после полного просыхания дорожного полотна и приустойчивых круглосуточных плюсовых температурах.